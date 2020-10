PSG / Angers – Les chiffres de la victoire parisienne

Ce vendredi soir, en ouverture de la 6e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain n’a fait qu’une bouchée du SCO d’Angers avec un score fleuve de 6-1. Sérieux, les hommes de Thomas Tuchel ont ainsi enchaîné leur quatrième succès de rang en championnat. Au lendemain de ce match, le PSG a partagé quelques chiffres liés à ce large succès.

Avec sa superbe réalisation pour ouvrir le score face au SCO d’Angers, Alessandro Florenzi a ainsi inscrit son tout premier but sous ses nouvelles couleurs. Il est le sixième italien à trouver le chemin des filets avec la tunique francilienne. Avec cette victoire, le PSG a enchaîné son neuvième succès face au SCO d’Angers. De plus, c’est la 21e fois que le PSG inscrit six buts sur sa pelouse du Parc des Princes, la 15e fois en championnat de France.

Côté individuel, avec sa réalisation contre Angers, Kylian Mbappé devient le sixième meilleur buteur de l’Histoire du PSG en Ligue 1 avec 66 réalisations. Mieux, depuis son arrivée à l’été 2017, le natif de Bondy a été impliqué dans 89 buts en championnat de France : 66 buts et 23 assistes. Pour sa part, Presnel Kimpembe a participé à son 100e match en championnat avec le Paris Saint-Germain. Avec 78 victoires, il est le joueur avec le plus gros taux de succès au bout de 100 rencontres disputées depuis 1950-1951.