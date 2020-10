PSG / Angers : les compositions officielles

Poursuivre la série en cours de victoires, c’est l’objectif du PSG ce soir contre le SCO Angers bien que privé d’Angel Di Maria, Layvin Kurzawa, Juan Bernat et Thilo Kehrer. L’entraineur parisien, Thomas Tuchel, a fait connaitre ses choix. Voici la feuille de match de cette rencontre de la 6e journée de L1. Pas de surprise de part et d’autre. Julian Draxler et Neymar seront meneurs de jeu derrière le duo Icardi-Mbappé.

Feuille de match du PSG / SCO

Sixième journée de Ligue 1 Uber Eats | Vendredi 2 octobre 2020 à 21 heures au Parc des Princes | Diffuseur : Téléfoot | Arbitre : Schneider | VAR : Delajod et Guillard

PSG : Navas – Florenzi, Marquinhos (c), Kimpembe, Bakker – Verratti, Paredes – Draxler, Neymar – Mbappé, Icardi

Remplaçants : Rico, Dagba, Diallo, Fadiga, Gueye, Herrera, Sarabia, Ruiz, Jesé

: Rico, Dagba, Diallo, Fadiga, Gueye, Herrera, Sarabia, Ruiz, Jesé Entraîneur : Tuchel

: Tuchel Absents : Di Maria, Kurzawa (suspendus), Bernat, Kehrer (blessés)