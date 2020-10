PSG / Angers : les notes des joueurs parisiens

Il ne manquait que le public pour profiter de cette soirée au Parc des Princes, car le PSG a régalé avec un 6-1 acquis sans douleur. L’ouverture rapide du score (7e) d’Alessandro Florenzi d’une frappe en lucarne aura mis dans les meilleures conditions les hommes de Thomas Tuchel. Nous avons revu un PSG avec plusieurs classes d’écart avec son adversaire de Ligue 1. Quand Kylian Mbappé et Neymar ont faim de ballon, c’est toujours compliqué pour les défenses. Cela s’est vérifié ce soir. D’autant plus qu’un bon Julian Draxler s’est mêlé à l’affaire. A droite, Alessandro Florenzi a encore beaucoup apporté offensivement. Le milieu de terrain du PSG a bien tourné. En défense, Presnel Kimpembe a confirmé sa bonne forme en étant intraitable. Keylor Navas a concédé son premier but de la saison sur une tête à bout portant d’Ismaël Traoré. Mais le Costaricien s’est encore montré très sûr.

Les notes des joueurs du PSG contre Angers

Navas 6.5

Florenzi 7

Marquinhos 7

Kimpembe 8

Bakker 6

Paredes 6

Verratti 6

Draxler 6.5

Neymar 8

Mbappé 7.5

Icardi 6