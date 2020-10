PSG / Angers : quel onze Thomas Tuchel choisira-t-il ?

Entre les remous générés par le mercato et le tirage de la phase de groupes de la Ligue des champions, l’actualité est dense pour le PSG. Mais ce vendredi (21h, Téléfoot) il y a bien un match de la sixième journée de Ligue 1, contre le Angers SCO, au Parc des Princes, devant un millier de spectateurs, sous la pluie. Ce sera bien avec Neymar, rétabli d’une petite contracture au mollet générée à Reims dimanche dernier. Gana Gueye s’étant entraîné normalement ces deux derniers jours, il est aussi à la disposition de Thomas Tuchel. Rayon absences, Angel Di Maria débute son tunnel de quatre matches de suspension, Layvin Kurzawa est lui au milieu du dit tunnel. Ce soir il purgera le 4e match sur six.

Compte tenu de l’absence du Fideo, Thomas Tuchel pourrait changer d’animation avec un profil moins offensif sur le papier. L’entrejeu du PSG pourrait être composé de Leandro Paredes, Marco Verratti et Ander Herrera. A moins que Julian Draxler ne se fasse encore une place dans le onze. Pour rappel, Juan Bernat (genou) et Thilo Kehrer (adducteurs) sont à l’infirmerie. Du coup, on devrait retrouver la même ligne défensive que lors du Reims-PSG : Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker.

Feuille de match du PSG / SCO

Sixième journée de Ligue 1 Uber Eats | Vendredi 2 octobre 2020 à 21 heures au Parc des Princes | Diffuseur : Téléfoot | Arbitre : Schneider | VAR : Delajod et Guillard

PSG : Navas – Florenzi, Marquinhos (c), Kimpembe, Bakker – Verratti, Paredes, Herrera – Neymar – Mbappé, Icardi

: Navas – Florenzi, Marquinhos (c), Kimpembe, Bakker – Verratti, Paredes, Herrera – Neymar – Mbappé, Icardi Remplaçants : Rico, Dagba, Diallo, Fadiga, Gueye, Draxler, Sarabia, Ruiz, Kalimuendo ou Jesé

: Rico, Dagba, Diallo, Fadiga, Gueye, Draxler, Sarabia, Ruiz, Kalimuendo ou Jesé Entraîneur : Tuchel

: Tuchel Absents : Di Maria, Kurzawa (suspendus), Bernat, Kehrer (blessés)