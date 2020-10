PSG / Dijon – Le groupe dijonnais avec Konaté et Boey

Demain soir à 21h (Canal Plus), le PSG reçoit – au Parc des Princes – le Dijon FCO dans le cadre de la 8ème journée de Ligue 1. Et à la veille de cette rencontre, l’entraîneur du DFCO – Stéphane Jobard – a communiqué son groupe de 20 joueurs pour affronter les Rouge et Bleu. Les deux récentes recrues, Moussa Konaté et Sacha Boey, font leur première apparition dans le groupe. Prêté avec option d’achat par le PSG, Eric Junior Dina Ebimbe, pourrait affronter son club formateur (il a été titulaire à toutes les rencontres de Dijon depuis le début de la saison). L’ancien Parisien, Arthur Zagré (prêté par l’AS Monaco), figure également dans le groupe dijonnais. Enfin comme annoncé par le coach du DFCO, Roger Assalé (reprise), Romain Amalfitano (reprise) et Yassine Benzi (bras) sont absents pour cette affiche face au PSG.

Le groupe des 20 joueurs du Dijon FCO