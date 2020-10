PSG / Dijon : le groupe du PSG avec Navas et Florenzi

Ce soir (21 heures, Canal +), le PSG reçoit Dijon dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1. Une rencontre pour laquelle le groupe du PSG sera encore une fois décimé par les blessures et les suspensions. Kehrer, Bernat, Gueye, Paredes, Verratti, Icardi sont blessés, Angel Di Maria et Layvin Kurzawa suspendus. Très incertains avant la rencontre, Keylor Navas son finalement bien présents pour la réception des Dijonnais au contraire de Jesé. Absent depuis son retour de sélection, Marquinhos est bien présent dans le groupe et postule pour une place de titulaire ce soir. Un groupe qui intègre également plusieurs titis parisiens comme Pembélé, Fadiga et le jeune gardien Mathyas Randriamamy (17 ans), une première pour lui.

Le groupe du PSG

Gardiens : Rico, Navas, Randriamamy

Défenseurs : Kimpembe, Diallo, Marquinhos, Dagba, Bakker, Pembélé, Florenzi

Milieux : Danilo, Herrera, Rafinha, Draxler, Kapo, Fadiga

Attaquants : Kean, Sarabia, Mbappé, Neymar, Ruiz-Atil

Le PSG qui a également indiqué qu’un de ses joueurs avait été testé positif au Coronavirus lors des tests effectués hier. Ce dernier -dont le nom n’a pas été communiqué – “va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié.”