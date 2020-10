PSG / Dijon : les chiffres clés avant la rencontre face aux Dijonnais

Ce soir, le PSG reçoit Dijon pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. Le Parc des Princes qui ne réussit pas aux Dijonnais puisqu’ils n’ont jamais réussi à marquer un but dans l’antre parisienne (en 6 matches). Comme nous vous le relations hier soir, Dijon pourrait s’offrir le record du nombre de matches sans marquer de buts sur la pelouse du PSG (6 matches et 622 minutes). Du côté du PSG, c’est Kylian Mbappé qui est le meilleur buteur du club face aux Dijonnais avec huit buts. Il reste d’ailleurs sur au moins un but sur ses cinq derniers matches face à Dijon. Alessandro Florenzi pourrait aussi s’offrir un record si jamais il marque ce soir. Il deviendrait le premier défenseur parisien à mettre au moins un but lors de trois matches d’affilée en Ligue 1. Enfin, le PSG est souvent très prolifique face à Dijon au Parc avec une moyenne de quatre buts par match (24 buts en 6 matches).