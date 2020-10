PSG / Dijon : les compositions officielles de Tuchel et Jobard

Comme annoncé le PSG a quasiment une équipe entière sur le flanc pour cette rencontre au Parc des Princes contre le Dijon FCO qui tombe entre deux matches de Ligue des champions. Kehrer, Bernat, Gueye, Paredes, Verratti, Icardi et Jesé sont blessés, Di Maria et Kurzawa suspendus. Navas, Florenzi, Kimpembe et Mbappé sont sur le banc car ménagés en prévision du déplacement à Istanbul de mercredi. Marquinhos est bien dans le onze. Jouera-t-il vraiment en défense ? Il va encore falloir attendre pour le savoir. Draxler réintègre le milieu de terrain où l’on trouve Rafinha.

PSG / DFCO

Samedi 24 octobre 2020 (21 heures) au Parc des Princes | 8e journée de Ligue 1 Uber Eats | Diffuseur : Canal Plus | Arbitre : Hamel | VAR : Delerue.

: Rico – Dagba, Marquinhos (c), Diallo, Bakker – Draxler, Danilo, Rafinha – Sarabia, Kean, Neymar Remplaçants : Navas, Pembele, Florenzi, Kimpembe, Kapo, Fadiga, Ruiz, Herrera, Mbappé.

