PSG / Dijon : les notes des Parisiens

Elu homme du match, Neymar (double passeur et porteur du brassard) a été omniprésent durant cette rencontre au Parc des Princes contre un Dijon qui a justifié sa position de lanterne rouge. Car oui, le DFCO a été bien faible contre un PSG pourtant décimé (et qui a reperdu Draxler sur blessure à la cuisse). A l’arrivée un 4-0 sans grands enseignements, avec un doublé de Moise Kean et un doublé de Kylian Mbappé en fin de match. On se doute que très rapidement les débats autour du PSG tourneront vers le choix surprenant de Thomas Tuchel : Marquinhos au milieu de terrain et Danilo Pereira en défense centrale. La justification du technicien allemand ? Le Brésilien permet un meilleur pressing et contre-pressing. Pas sûr que Leonardo apprécie cette analyse et ce bricolage. Marquinhos n’avait pas l’air emballé non plus en fin de match. “Le coach avait préparé ça dans la semaine. Il a des choses en tête même si ce ne sont pas nos postes préférentiels” a déclaré le capitaine au micro de Canal Plus. Affaire à suivre.

Les notes des joueurs du PSG de Canal Supporters : Rico (6) – Dagba (6) – Danilo (6) Diallo (6) – Bakker (6,5) – Rafinha (6) – Marquinhos (6) – Draxler (6) – Neymar (7,5) – Sarabia (5,5) – Kean (7)