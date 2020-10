PSG – Dijon : quel onze pourra aligner Thomas Tuchel ?

Avec 2 matchs nuls et 5 défaites en 7 journées de Ligue 1, la lanterne rouge Dijon n’a pas une allure d’épouvantail du Championnat. En outre, l’historique des cinq confrontations au Parc des Princes en Ligue 1 entre le PSG et Dijon laisse rêveur : 5 victoires pour Paris, 21 buts marqués, zéro encaissé avec un 8-0 en 2018 au passage. Oui, mais voilà, ce qui pourrait avoir des allures de promenade du soir en plein couvre-feu semble bien plus tangent. En effet, si le DFCO est quasiment au complet (Amalfitano, Assalé et Benzia indisponibles), le PSG a lui une équipe entière sur le flanc pour cette rencontre qui tombe entre deux matches de Ligue des champions. Kehrer, Bernat, Gueye, Paredes, Verratti, Icardi sont blessés, Di Maria et Kurzawa suspendus, Navas, Florenzi et Jesé très très incertains. A cela il faut ajouter les mises au repos programmées de Kimpembe et Mbappé en prévision du déplacement à Istanbul de mercredi. Le réveil musculaire ce matin déterminera définitivement le groupe retenu mais il sera forcément très restreint.

Sergio Rico sera dans la cage du PSG ce soir. Il faudra espérer que Marquinhos soit apte à jouer pour former une charnière avec Abdou Diallo. Sur les cotés on trouvera Mitchel Bakker et Colin Dagba. Les trois dernières recrues (Danilo Pereira, Rafinha et Moise Kean) sont attendues sur le terrain. Julian Draxler pourrait effectuer son retour. Une titularisation est acquise pour Pablo Sarabia. Reste à savoir qui sera le onzième homme si Draxler est bien dans l’équipe de départ : Ander Herrera ou Neymar ?

PSG / DFCO

Samedi 24 octobre 2020 (21 heures) au Parc des Princes | 8e journée de Ligue 1 Uber Eats | Diffuseur : Canal Plus | Arbitre : Hamel | VAR : Delerue.

PSG : Rico – Dagba, Marquinhos (c), Diallo, Bakker – Herrera, Danilo, Rafinha – Sarabia, Kean, Draxler ou Neymar

: Rico – Dagba, Marquinhos (c), Diallo, Bakker – Herrera, Danilo, Rafinha – Sarabia, Kean, Draxler ou Neymar Remplaçants : Letellier, Pembele, Kimpembe, Kapo, Fadiga, Simons, Ruiz, Neymar ou Draxler, Mbappé.

: Letellier, Pembele, Kimpembe, Kapo, Fadiga, Simons, Ruiz, Neymar ou Draxler, Mbappé. Entraîneur : Tuchel