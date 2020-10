PSG / MU : Un espoir pour Marquinhos et Draxler, Verratti et Paredes vers un forfait (LP)

Ce mardi soir à 21h (RMC Sport 1 / Téléfoot) le PSG retrouvera la Ligue des champions avec la réception de Manchester United (1ère journée de la phase de groupes). Pour cette rencontre, Thomas Tuchel pourrait retrouver certains joueurs qui étaient absents face au Nîmes Olympique. Après des blessures contractées avec leurs sélections nationales, Marquinhos et Julian Draxler “ont une chance de participer au choc de Ligue des champions mardi” selon les informations du Parisien. Les deux joueurs ont participé à une séance individuelle ce samedi après-midi tout comme Mauro Icardi (qui sera forfait face aux Red Devils comme l’avait déclaré Thomas Tuchel).

Cependant pour ce premier match européen de la saison, le PSG ne pourra pas compter sur ses deux milieux de terrain : Marco Verratti et Leandro Paredes. “Paredes et Verratti se dirigent, sauf miracle, vers un forfait, alors qu’un espoir raisonnable entoure Marquinhos et Draxler”, précise le quotidien francilien. Les séances d’entraînement de dimanche et lundi seront déterminantes afin de connaître l’état de forme des deux milieux de terrain.

Également absents face au Nîmes Olympique, Danilo Pereira (cas contact), Neymar Jr (repos) et Ángel Di María (suspension) seront présents dans le groupe parisien. Concernant l’international portugais, il s’est entraîné à l’écart du groupe en raison de son cas-contact avec Cristiano Ronaldo (testé positif à la Covid-19) lors de la trêve internationale. Le néo-Parisien “doit découvrir ses coéquipiers pour la première fois ce dimanche, si son test PCR se révèle négatif“, conclut Le Parisien.