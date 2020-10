PSG / Manchester United : les notes des Parisiens

Pas de flamme, pas d’envie, pas de densité, peu de jeu, peu d’inspiration tactique… le PSG a encore perdu contre Manchester United au Parc des Princes (1-2) sur un but de Rashford en fin de match. Les conséquences ne sont pas les mêmes mais les Parisiens n’auront plus vraiment le droit à l’erreur désormais dans ce groupe H. Leipzig ayant fait le travail contre Istanbul (2-0). “On ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes, on était pas présents dans les duels, les retours défensifs, ça s’est payé cash” a déclaré Presnel Kimpembe après la rencontre. Effectivement, l’attitude n’y était pas. Et c’est la base. Le PSG n’a pas joué un match de Champions League ce soir. Et Thomas Tuchel s’est trompé avec trois milieux de terrain pas assez créatifs. Un joueur mérite toutefois de sortir du lot : Keylor Navas qui a fait autant de parades que possible. Layvin Kurzawa, bien que sans rythme, a fait son match. Neymar et Kylian Mbappé ont montré un peu d’envie mais pas trop d’inspiration ou d’esprit collectif. Donc un poil plus qu’Angel Di Maria totalement à côté de la plaque. En attaque ce n’était pas ça. En défense, Presnel Kimpembe a été l’ombre de lui-même. Un peu comme Alessandro Florenzi. Auteur d’un premier quart d’heure horrible, Abdou Diallo s’est relativement repris ensuite. Moise Kean, remplaçant du fantôme de Gana Gueye, n’a quasiment apporté. Enfin Danilo Pereira et Ander Herrera ont manqué de physique au sein d’un entrejeu défaillant. Bref, c’était très mauvais.

Les notes de Canal Supporters pour les joueurs du PSG : Navas (8) Florenzi (4) Diallo (5) Kimpembe (5) Kurzawa (5) Gueye (2) Danilo (3) Herrera (3) Di Maria (2) Mbappé (3) Neymar (2,5) Kean (3)