PSG-Manchester Utd : quel onze lancera Thomas Tuchel ?

Le PSG repart en campagne européenne ce soir avec une magnifique affiche au Parc des Princes contre le Manchester United de Pogba, Fernandes, Martial ou Rashford (mais pas Cavani qui poursuit sa préparation physique) à huis clos. Des gradins vides dans la continuité du Final 8 à Lisbonne. Comme avant chaque rencontre du PSG il faut dresser une liste d’absences : Thilo Kehrer, Juan Bernat, Marco Verratti, Leandro Paredes et Mauro Icardi sont à l’infirmerie. C’est moins d’indisponibilités qu’il y a quatre jours à Nîmes mais ça reste beaucoup trop. Heureusement, Thomas Tuchel peut compter sur son capitaine Marquinhos, rétabli, et Danilo Pereira négatif au Covid. En outre, Neymar et Angel Di Maria (suspendu en L1 tout ce mois) sont aptes et désireux de jouer contre les Red Devils. Ce sont donc quatre joueurs qui doivent intégrer le onze par rapport à la rencontre à Nîmes vendredi (Ander Herrera étant entré en jeu après 11 minutes de match seulement). En effet, au poste de latéral gauche, on peut supposer que Thomas Tuchel préférera un Mitchel Bakker avec du rythme à un Layvin Kurzawa qui enchaîne ses matches (6) de suspension depuis le Classico. C’est donc le même 4-3-3 que l’on trouve dans la presse, avec Navas dans la cage, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe et Bakker en défense. L’entre-jeu qui devra porter le jeu dans le camp mancunien et empêcher les transitions offensives des Red Devils sera à priori composé de Gana Gueye et Ander Herrera avec Danilo Pereira en soutien. Devant, Thomas Tuchel misera normalement sur le talent de Neymar, Mbappé et Di Maria.

La feuille de match du PSG-Manchester Utd

Première journée de la phase de groupes de l’UEFA Champions League (groupe H) | Mardi 20 octobre 2020 à 21 heures au Parc des Princes | Diffuseurs : RMC Sport 1 et la chaîne Téléfoot | Arbitre : Mateu Lahoz (ESP)

: Navas – Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker – Gueye, Danilo Pereira, Herrera – Neymar, Mbappé, Di Maria. Remplaçants : Rico, Dagba, Kurzawa, Diallo, Rafinha, Sarabia, Draxler, Ruiz, Kean.

: Rico, Dagba, Kurzawa, Diallo, Rafinha, Sarabia, Draxler, Ruiz, Kean. Entraîneur : Tuchel

: De Gea – McTominay, Lindelöf, Shaw – Wan-Bissaka, Matic, Pogba, Alex Telles – Bruno Fernandes – Rashford, Martial. Remplaçants parmi : Henderson, Fosu-Mensah, Tuanzebe, Williams, Fred, van de Beek, Pellistri, James, Mata, Ighalo

parmi : Henderson, Fosu-Mensah, Tuanzebe, Williams, Fred, van de Beek, Pellistri, James, Mata, Ighalo Entraîneur : Solskjaer