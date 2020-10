Quand les joueurs du PSG découvrent leur note sur FIFA 21

Comme chaque année, les fans des jeux de football de simulation attendent avec impatience la nouvelle formule du jeu FIFA. Pour la version 21, le PSG a été mis à l’honneur puisque c’est Kylian Mbappé qui est sur la jaquette de la simulation de football numéro 1. Rappelons que l’attaquant est le premier parisien présent en couverture depuis Guillaume Hoarau en 2010.

Dans une vidéo disponible sur le site internet du club de la capitale, on observe les joueurs parisiens découvrir leur note pour cette nouvelle édition. Ces notations sont distribuées sur des cartes personnalisées et en verre. On peut voir dans cet extrait la grande majorité de l’effectif dont Mbappé (90), Di Maria (87), Paredes et Herrera (81) ou encore Marquinhos (85) avec leur nouvelle évaluation. Un moment de franche camaraderie à découvrir.