Quand les joueurs s’amusent avec le téléphone de Verratti dans une piscine

Le PSG a lancé sa saison européenne hier soir en s’imposant en Turquie (0-2) face à l’Istanbul Basaksehir lors de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Revenus à quatre heures du matin en France, les joueurs du PSG ont eu le droit à de la récupération ce jeudi, deux jours avant leur déplacement à Nantes pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. Certains récupéraient dans une piscine et se sont adonnés à un petit jeu avec le téléphone de Marco Verratti. Marquinhos, Kylian Mbappé et Leandro Paredes ont réussi à subtiliser le téléphone portable de Marco Verratti et se sont amusés à se faire des passes dans la piscine. Une scène filmée par Layvin Kurzawa et posté sur son compte Instagram et qui n’a pas du tout plus à l’Italien alors que ses coéquipiers n’ont pas hésité à lui faire des petites frayeurs. Une séquence bonne enfant à voir ici.