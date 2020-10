Quand Tuttosport place Cristiano Ronaldo dans le viseur du PSG en 2021

Cristiano Ronaldo est un rêve des dirigeants parisiens depuis plusieurs années. L’international portugais (35 ans) a très souvent été associé au PSG mais il n’a jamais sauté le pas et rejoint la capitale française. Tuttosport ( le peu fiable quotidien turinois) tente de relancer une nouvelle fois ce dossier ce dimanche. La présence de Cristiano Ronaldo à Paris ce jour pour le match de Ligue des Nations entre la France et le Portugal a-t-elle un rapport avec ces nouvelles spéculations ? Très certainement. Jetons un coup d’œil sur ce que veut nous faire croire Tuttosport. Le PSG souhaiterait donc recruter Cristiano Ronaldo l’été prochain afin de possiblement remplacer les deux superstars des Rouge & Bleu Neymar et Kylian Mbappé. En raison de la crise liée au Coronavirus, la Vieille Dame pourrait vouloir se séparer de CR7 à un an de la fin de son contrat. Et bien évidemment, le PSG est annoncé comme club susceptible d’intéresser Cristiano Ronaldo. Mais Tuttosport conclut en expliquant que ce dossier reste flou. Du bla-bla-bla en somme pour occuper les supporters de football dans ce dimanche assez pauvre en actualité.