Quatre Parisiennes appelées avec l’Equipe de France Féminine

Les trêves internationales s’enchaînent depuis le début de la saison. Alors que le football masculin vient de terminer sa deuxième trêve internationale, le football féminin va entamer une nouvelle coupure la semaine prochaine. À cette occasion, la sélectionneuse de l’équipe de France Féminine – Corinne Diacre – a décidé d’appeler quatre Parisiennes dans sa liste de 24 joueuses. Perle Morroni, Grace Geyoro, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto ont été sélectionnées pour les deux rencontres des qualifications à l’UEFA Euro 2022 face à la Macédoine du Nord (vendredi 23 octobre à Orléans, 21h00) et l’Autriche (mardi 27 octobre à Wienner Neustadt, 21h00).

En conférence de presse, la sélectionneuse de l’Equipe de France Féminine, Corinne Diacre, s’est notamment exprimée sur les belles performances de Kadidiatou Diani depuis le début de l’exercice 2020-2021. “Elle réalise un très bon début de saison, on connaît bien Kadi. Elle avait fait une très bonne Coupe du monde. Elle redémarre bien le championnat. Je lui souhaite de continuer sur cette lancée. Ce sera bénéfique pour son club et pour l’Équipe de France.” Pour rappel, la Parisienne avait remporté le titre de meilleure joueuse du mois de septembre (5 buts et 1 passe décisive en 5 rencontres).

Liste des 24 joueuses en Equipe de France Féminine

Gardiennes : Durand, Munich, Peyraud-Magnin

: Durand, Munich, Peyraud-Magnin Défenseures : E.Cascarino, De Almeida, Karchaoui, Morroni , Renard, Thibaud, Torrent, Tounkara

: E.Cascarino, De Almeida, Karchaoui, , Renard, Thibaud, Torrent, Tounkara Milieux : Bilbaut, Clémaron, Dali, Geyoro , Jean-François, Majri

: Bilbaut, Clémaron, Dali, , Jean-François, Majri Attaquantes : Asseyi, D.Cascarino, Diani, Gauvin, Katoto, Le Sommer, Malard

Classement Groupe H