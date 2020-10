Quelle équipe de Nîmes face au PSG ?

Quel onze du PSG pénètrera vendredi sur la pelouse du Stade des Costières de Nîmes, pour la 7e journée de la Ligue 1 Uber Eats (coup d’envoi à 21 heures/ Téléfoot) ? La conférence de presse de Thomas Tuchel à partir de 15 heures et l’entraînement du jour devraient permettre d’avoir des éléments pour se faire une idée. Et en face ? Quels crocodiles tenteront demain de faire la peau aux Parisiens ? Jérôme Arpinon, l’entraîneur du Nîmes Olympique, n’aura pas non plus la tache facile dans ses choix car Anthony Briançon (suspendu) et Zinedine Ferhat (adducteurs) sont indisponibles, comme Sidy Sarr, en plus d’Antoine Valerio et Clément Depres, blessés au long cours. La recrue suédoise Niclas Eliasson pourrait donc occuper le côté droit, Moussa Koné étant placé à gauche, dans un 4-3-3. Renaud Ripart pourrait lui se retrouver au poste de relayeur. De retour de sélection, l’international paraguayen Andres Cubas est incertain.