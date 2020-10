Rabesandratana commente l’absence de Kouassi dans la liste UEFA du Bayern

Soi-disant pas assez considéré par le PSG, Tanguy Nianzou Kouassi (18 ans) a fait le choix de signer son premier contrat professionnel au FC Bayern. Mais le jeune défenseur polyvalent ne participera pas à la phase de poules de la Ligue des Champions avec le club bavarois. En effet, les différentes listes des clubs européens ont été dévoilées par l’UEFA hier, et le nom du titi parisien n’apparait pas dans celle du dernier vainqueur de la coupe aux grandes oreilles. Un comble car le PSG n’a pu mettre lui que 24 noms sur 25 possibles à cause des critères administratifs. Eric Rabesandratana, consultant France Bleu Paris, a commenté ce matin l’absence de Tanguy Nianzou Kouassi dans la liste UEFA du FC Bayern

“Le 25e joueur sur la liste UEFA du PSG aurait pu être Tanguy Kouassi. Mais il est parti au Bayern Munich pour… ne pas être sur la liste et ne pas avoir la chance de jouer la Ligue des champions ! C’est quand même bien dommage. C’est une chose qui arrive quand on oublie de penser au sportif… Il avait joué 13 matches au PSG, il avait la possibilité d’avoir du temps de jeu. Il y a des jeunes qui partent trop vite. La gestion par les agents, la famille… parfois il faut prendre le temps. On souhaite en tout cas à Tanguy Kouassi de jouer en Bundesliga à partir de la fin octobre, à son retour de blessure.“