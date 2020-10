Rabesandratana : “Côté défensif, je vois un gros déséquilibre au PSG”

Ce samedi, ce n’est pas la concurrence qui dictera qui doit jouer contre le Dijon FCO au Parc des Princes. L’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, devra composer avec le peu de joueurs aptes (voir ici) pour ce match de la 8e journée de Ligue 1 coincé entre deux matches de Champions League. Ainsi en défense, Colin Dagba, Mitchel Bakker et Abdou Diallo devraient être titularisés contre la lanterne rouge, avec possiblement Marquinhos, car Alessandro Florenzi, Thilo Kehrer, Juan Bernat, Layvin Kurzawa seront indisponibles, et Presnel Kimpembe ménagé dans la perspective du match à Istanbul mercredi. L’arrière-garde du PSG est déjà dans le dur. Éric Rabesandratana, consultant pour France Bleu Paris, l’avait vu venir.

“Le mercato est plutôt pas mal sans dépenser d’argent mais, en valeur de joueurs, il est moins fort. Thiago Silva, c’est une grosse perte. Tu te retrouves avec Diallo, c’est le jour et la nuit. Côté défensif, je vois un gros déséquilibre”, juge l’ancien capitaine dans L’Equipe. “Tes défenseurs sont régulièrement blessés et, sur une saison où tu as besoin d’avoir Kimpembe-Marquinhos, je suis inquiet. Pas sur leur niveau, mais ils ne suffiront pas pour te faire toute la saison. Je n’ai même pas cité Kehrer car, pour moi, il ne donne aucune sécurité non plus.“