Rabesandratana donne une note de 13/20 au mercato du PSG

Lors des derniers jours du mercato Eric Rabesandratana clamait que la priorité pour le PSG était de signer un défenseur central. Leonardo aura ajouté à l’effectif un troisième gardien (Letellier), un latéral droit (Florenzi), deux milieux de terrain (Danilo Pereira, Rafinha) et un attaquant (Moise Kean car Mauro Icardi était déjà dans l’effectif un prêt) pour remplacer les départs d’Areola, Bulka, Innocent, Meunier, Silva, Cavani, Mbe Soh, Kouassi, Aouchiche ou encore Kalimuendo. Les postes sont doublés. Un bon mercato pour le PSG ?

“Ce mercato du PSG est satisfaisant, il ne faut pas se voiler la face”, a commenté le consultant France Bleu Paris ce matin. “Je vais lui mettre une note de 13/20. Ce n’est pas super mais c’est une bonne note. Il manque des choses même si Rafinha s’est ajouté sur la fin, ce qui est une bonne chose. On a recruté ce fameux joueur devant la défense, Danilo Pereira. Depuis la retraite de Thiago Motta, il y a eu Stambouli, Cabaye, Krychowiak, ou même Gueye qui a été recruté pour ce poste. Ces joueurs n’ont pas remplacé Thiago Motta. L’arrivée de Kean en attaque est un autre bon point pour Leonardo. Il y a eu Florenzi aussi, qui est un coup de cœur. Mais il manque un défenseur central au PSG. Voilà pourquoi ma note est un peu moyenne. Je ne sais pas si les gens se rendent compte ce que c’est la perte d’un Thiago Silva. On ne l’a pas remplacé. Et ce ne sont pas Thilo Kehrer et Abdou Diallo qui vont me faire dire qu’on est en sécurité. Je reste sur ma faim.”