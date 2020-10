Rabesandratana enchanté par la première prestation de Rafinha

Recruté à la surprise générale à la toute fin du mercato estival en provenance du FC Barcelone pour une bouchée de pain, Rafinha a fait ses grands débuts sous la tunique parisienne ce vendredi soir face au Nîmes Olympique à l’occasion de la 7e journée de Ligue 1 Uber Eats. Un match, remporté sur le large score de 0-4, qui a permis au technique brésilien de délivrer sa première assiste lors de l’ouverture du score de Kylian Mbappé. Dans sa chronique sur les ondes de France Bleu Paris, Éric Rabesandratana a exposé ce que Rafinha pourrait apporter de plus à l’effectif rouge et bleu cette saison. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien capitaine francilien se montre emballé par le milieu auriverde de 27 ans.

“Rafinha a réalisé une première grosse prestation avec le PSG contre Nîmes. Il s’est très vite intégré dans ce collectif parisien, a analysé Rabesandratana sur les ondes. Il a éclairé le jeu de son talent et de sa vision du jeu. Il a amené une touche technique un peu différente de ce qu’on pouvait avoir du côté du PSG. C’est un joueur qui sait faire la relation entre la défense et l’attaque. Il parvient à se placer entre les lignes et, avec cette technique, il est capable de faire la différence, à l’image de sa passe décisive pour Kylian Mbappé. Ça nous donne aussi l’envie de voir sa future relation technique avec Neymar. Ils se connaissent bien en dehors, ils doivent donc se retrouver sur le terrain. On reste mesuré car c’est une première prestation, mais elle nous offre beaucoup d’espoir. “