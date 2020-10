Rabesandratana : “Là, au PSG, les mecs font ce qu’ils veulent”

Face à Istanbul Basaksehir (match à partir de 18h55 en France) les intentions des joueurs du PSG seront observées à la loupe. En effet, face à Manchester United (1-2), les Parisiens – staff et joueurs – ont semblé amorphes. La deuxième journée de Ligue des champions doit permettre au PSG de réagir. C’est ce qu’attend Éric Rabesandratana, consultant pour France Bleu Paris. Mais l’ancien joueur doute d’autant plus que Thomas Tuchel lui parait à côté de la plaque. “À mon avis, il a lâché. Normalement, c’est toi qui imposes tes idées. Tuchel a fait quoi pour déséquilibrer Manchester United ? Il a mis trois mecs solides pour défendre au milieu et il a dit à ses attaquants : “Utilisez votre talent, démerdez-vous”, commente l’ancien capitaine du PSG dans L’Equipe. “Quand tu as trois joueurs qui marchent et se foutent de ta gueule, eh ben, tu les sors, si tu veux que les mecs te respectent. Sinon, tu es mort. Là, les mecs font ce qu’ils veulent. Quand ils en ont envie, tu vas battre n’importe qui car le talent est là. Mais quand ce n’est pas le cas…”