Rabesandratana : “La priorité pour le PSG, c’est un défenseur central”

Recruter d’ici lundi soir, quel que soit l’état des finances, c’est indispensable pour le PSG, juge Eric Rabesandratana, consultant France Bleu Paris. Car avant tout il y a un problème de nombre. L’ancien capitaine du PSG est certain qu’il va y avoir des signatures dans les prochaines heures.

“Quand on parle de mercato, il y a déjà une réalité financière un peu difficile pour le PSG. On le sait, Leonardo en a déjà parlé. Mais il faut deux recrues au moins d’ici demain parce qu’on a beaucoup de joueurs en moins dans l’effectif. Je ne vois pas Leonardo ne pas recruter. Tu vas être exposé à la moindre blessure sinon. Pour moi, la priorité c’est un défenseur central. On a perdu Thiago Silva. Il reste Marquinhos et Kimpembe sur qui tu peux vraiment compter. Après, et bien après… selon moi ce n’est pas au niveau d’exigence du PSG. Diallo et Kehrer, ce n’est pas suffisant. En quantité c’est bien, en qualité on est à l’abri de rien. Ils sont tous les deux fragiles physiquement. Il faut un défenseur central en plus, sachant qu’on a aussi perdu Kouassi.“