Rabesandratana : “On aura quand même une équipe du PSG intéressante”

Jesé jouera-t-il ce soir au stade des Costières de Nîmes alors que le PSG est totalement décimé par les suspensions, par le coronavirus et le virus Fifa ? Mystère… mais ce n’est pas impossible. Pour Eric Rabesandratana, consultant France Bleu Paris, l’attaquant canarien sous contrat jusqu’en juin 2021 ne fait plus partie du paysage Rouge & Bleu.

“Notre ami Jesé est toujours un joueur du PSG… acheté 25M€ au Real Madrid en 2016, je rappelle le pedigree. Mais Jesé c’est 17 apparitions et quatre prêts depuis son arrivée à Paris. Clairement, c’est une catastrophe en termes de gestion pour le club. Je rappelle qu’il touche 400.000€ par mois. C’est comme ça de nos jours, il y a des joueurs qui cherchent plus le bon contrat que le football. Il y a moins de passion, on ne va pas se voiler la face. D’un côté on peut se dire que Jesé a raison, d’un autre côté c’est triste. Quand on est footballeur on a envie de participer et de gagner des choses sur le terrain”, a expliqué l’ancien capitaine du PSG sur les ondes avant de se projeter sur le onze de ce soir. “Oui, on va jouer au Kikijou… On aura quand même une équipe intéressante avec Navas dans le but, une défense Florenzi-Diallo-Kimpembe-Bakker, on annonce Gueye et/ou Paredes, Sarabia, Neymar, Ruiz et Kean. Peut-être que Rafinha sera aussi sur le terrain.“