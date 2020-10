Rabesandratana : “On va pouvoir jauger Danilo Pereira”

Ce soir (20h45, M6) la France affrontera le Portugal pour le compte de la Ligue des nations UEFA devant un millier de spectateurs au Stade de France. Une occasion pour le grand public de voir jouer une des recrues du PSG : Danilo Pereira. Le milieu de terrain lusitanien âgé de 29 ans qui n’a pas encore porté le maillot Rouge & Bleu va redécouvrir à l’air francilien avant de poser ses valises à Paris à compter de jeudi.

“On va pouvoir jauger ce soir ce que donne Danilo Pereira contre une équipe de France qui va lui poser des problèmes, on verra dans quel état il est et comment il répond, on verra ce qu’il va pouvoir apporter au PSG lors des prochains mois”, a commenté Eric Rabesandratana ce matin sur France Bleu Paris. “Danilo Pereira n’avait pas joué mercredi avec le Portugal contre l’Espagne, il était au repos. C’est un bon récupérateur devant la défense mais c’est aussi un bon relanceur, ce qui est important pour reconstruire de derrière. Il va nous apporter surtout un impact physique qui nous manquait au milieu de terrain. On a toujours eu des joueurs avec de la technique. Le joueur qui met l’agressivité, on ne l’avait pas. Il va être un bon complément, je pense, pour Marco Verratti.“