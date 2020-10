Rabesandratana : “Pereira va peut-être enfin être celui qui va remplacer Motta”

Le PSG s’est activé dans ces deux derniers jours du mercato. À la recherche d’une doublure pour Mauro Icardi, les Rouge & Bleu ont réussi à se faire prêter – sans option d’achat – le jeune attaquant italien (20 ans) d’Everton, Moise Kean. Le PSG devrait également annoncer d’ici peu l’arrivée de Danilo Pereira au milieu de terrain, dans le cadre d’un prêt avec achat différé. Deux recrues qui plaisent à Eric Rabesandratana.

“Joli coup, oui. Enfin j’allais dire. On a besoin de renforcer cet effectif en plus dans deux secteurs qui sont importants, le milieu de terrain défensif devant la défense et l’attaque. Danilo Pereira, 29 ans et 39 sélections avec le Portugal, donc un joueur d’expérience qui va peut-être enfin être celui qui va remplacer Thiago Motta, assure l’ancien capitaine du PSG dans sa chronique pour France Bleu Paris. Et puis Moise Kean avec qui on a un peu moins de certitude parce que c’est un jeune joueur (20 ans). Il a performé lors de sa première saison à la Juve. Il a été moins performant l’année dernière avec Everton mais avec les joueurs qu’il a autour de lui, on peut lui redonner confiance et avoir un joueur de qualité. C’est donc un joli coup et on espère qu’il y en aura encore avant ce soir. Moi j’espère quand défense centrale on est un joueur supplémentaire parce qu’avec Diallo et Kehrer, on a moins de certitudes, des joueurs qui sont souvent blessés.”