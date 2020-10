Rabesandratana : “Si c’est Diallo qui remplace Marquinhos, je suis très inquiet”

Thilo Kehrer à l’infirmerie, Marquinhos incertain (petite lésion à l’adducteur droit), ce dimanche on peut penser que la charnière centrale du PSG face à Manchester United, mardi, sera composée d’un tandem Diallo-Kimpembe. L’idée ne rassure pas du tout Eric Rabesandratana. Le consultant pour France Bleu Paris n’ayant clairement pas confiance en Abdou Diallo pour un match capital en Champions League.

“Leandro Paredes s’est ajouté à la liste des absents pour le PSG-Manchester où l’on trouve Mauro Icardi et Thilo Kehrer. Ce n’est pas bon même s’il y aura les retours de Neymar et d’Angel Di Maria. Surtout qu’il y a des incertains, Danilo Pereira, Julian Draxler, Marco Verratti, et surtout le plus inquiétant pour moi : Marquinhos. Si c’est Abdou Diallo qui le remplace, je suis très inquiet après sa prestation contre Nîmes. Il n’a pas rassuré. Il ne respire pas la sérénité. Qu’est-ce-que ça va donner contre Manchester United qui s’est imposé 4-1 à Newcastle… Pourtant, Abdou Diallo est venu au PSG pour passer un cap. Mais il ne l’a jamais passé”, a commenté l’ancien capitaine des Rouge & Bleu sur les ondes. “Ce sera un gros test pour lui en tout cas. S’il n’est pas concluant il sera dans les partants certains du PSG.”