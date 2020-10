Rafinha : “C’est incroyable de pouvoir arriver dans un club comme Paris !”

Alors que pour beaucoup considéraient que le mercato parisien était terminé avec les arrivées de Moise Kean et de Danilo Pereira, le PSG a réussi à boucler sur le fil un dernier dossier.

En effet le milieu de terrain brésilien, en provenance du FC Barcelone, Rafinha s’est officiellement engagé ce lundi avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2023. L’Auriverde portera le numéro 12 sous ses nouvelles couleurs.

Interrogé après sa signature par le site internet officiel du PSG, le petit frère de Thiago Alcantara a fait part de sa joie et de sa fierté de signer chez les Rouge & Bleu.

Ses impressions après avoir signé au PSG et l’image qu’il a du club :

La vérité c’est que c’est une immense joie, j’avais très envie de venir quand j’en ai eu la possibilité et l’opportunité. Pouvoir vivre ce moment est incroyable ! Forcément, il y a la nervosité que ça représente de signer le dernier jour pour un club de cette envergure, ça a été difficile mais tout finit bien.

L’image que j’ai du PSG ? L’image d’un des meilleurs clubs du monde. C’est incroyable de pouvoir arriver dans un club comme Paris.

Son style de jeu et ses objectifs :

Je suis un joueur très polyvalent, un milieu de terrain offensif… Mais j’espère que les gens ne me résumerons pas à ça.

Mes objectifs ? Sur le plan personnel, je veux atteindre le même niveau que celui de la saison passée. Je me sens capable de pouvoir encore grandir comme footballeur, d’apprendre auprès de mes coéquipiers. Sur le plan collectif, je viens pour gagner le plus de titres possibles.