Rafinha : “Je me bien suis adapté lors de ces premiers jours”

Arrivé dans les toutes dernières heures du mercato estival, Rafinha (27 ans) est vite entré dans le bain ave le PSG. En effet, le milieu de terrain a quitté le FC Barcelone juste avant la fermeture de cette fenêtre des transferts pour relever le défi avec le club de la capitale. Et l’international brésilien n’a pas perdu de temps puisqu’il a été sollicité rapidement par Thomas Tuchel. En effet, il était titulaire avec les Rouge et Bleu lors du déplacement à Nîmes (4-0). Le milieu de terrain est revenu sur son arrivée au PSG et sur son adaptation express.

“L’ambiance à l’intérieur du vestiaire est très bonne, avec des joueurs qui se connaissent depuis des années. Je me bien suis adapté lors de ces premiers jours qui ont été très agréables car mes nouveaux coéquipiers m’ont très bien accueilli, explique Rafinha dans une interview accordée sur le site officiel du PSG. Tout s’est passé très vite, et je dois remercier les joueurs et l’entraîneur de m’avoir expliqué comment le club fonctionne lors de ces premières semaines.“

Dans cet entretien, Rafinha a aussi évoqué le calendrier très chargé qui attend sa nouvelle équipe dans les prochaines semaines. Le Brésilien espère que cela réussira au PSG d’enchaîner tous les trois jours.

“Je pense qu’il vaut toujours mieux jouer tous les trois jours car si vous perdez, vous avez l’opportunité de quitter le terrain avec la motivation de gagner le prochain match, confie Rafinha. Débuter la prochaine rencontre en pensant que nous allons gagner est donc très important, et remporter la victoire l’est encore plus. D’une part, la saison vient de commencer et il y a encore beaucoup de matches devant nous, et d’autre part nous savons qu’il est très important de gagner le prochain match.“