Rafinha : “Je suis heureux d’avoir pu faire la passe décisive pour Kylian”

Titulaire pour sa première sous le maillot du PSG, Rafinha a ponctué sa bonne performance face à Nîmes (0-4) d’une passe décisive sur l’ouverture du score parisienne signée Kylian Mbappé. Le milieu de terrain brésilien (27 ans) s’est réjoui de son match et de la victoire de son équipe. “Je suis très content d’avoir commencé cette rencontre, joué mes premières minutes avec le Paris Saint-Germain, et parce que cela se solde par une victoire, affirme Rafinha pour PSG TV. Je suis heureux d’avoir pu faire la passe décisive pour Kylian sur son but. Il a fait un bel appel, et j’ai vu un espace se créer. On savait que ce serait un match difficile et que la victoire était importante pour bien préparer le choc de mardi contre Manchester United.”