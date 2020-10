Rafinha : “Mon coup reçu ? J’ai ressenti cette douleur tout le match !”

Le Paris Saint-Germain reçoit dans quelques heures Dijon dans le cadre de la 8e journée de la Ligue 1 Uber Eats. Les hommes de Thomas Tuchel voudront enchaîner un cinquième succès de suite en championnat et prendre la première place avant le match du LOSC de ce dimanche. Une des grades attractions de la dernière victoire face à Nîmes a été la titularisation de la dernière recrue du mercato estival, Rafinha.

Interrogé par le site internet du club, le Brésilien est revenu sur son premier match sous ses nouvelles couleurs.

Son coup reçu qui a engendré l’expulsion de Landres :

Rafinha : “Cela m’a fait vraiment mal ! J’ai ressenti cette douleur tout le match. Je me souviens après la mi-temps, quand je suis revenu à froid, ça m’a fait vraiment mal ! Mais ce sont des choses qui arrivent dans le football, heureusement que c’était seulement un coup…”



Sa passe décisive pour Mbappé :

Rafinha : “Je me souviens quand Navas a eu le ballon, il a joué vite en contre-attaque. Quand j’ai vu Kylian devant moi, j’étais seul. Je savais que je devais faire une passe devant leur défense et sachant que Mbappé était positionné à ma gauche, avec sa vitesse je me suis dit qu’il serait capable d’avoir le ballon avant le gardien. Alors quand j’ai vu l’espace, je n’ai pas hésité à lui donner le ballon, vu qu’il va très très vite ! “

Ses sensations pour cette première :

Rafinha : “Physiquement je me sentais bien pendant le match. Le problème est que, juste après la mi-temps, je me suis rendu compte que ma hanche était vraiment tendue. La douleur était due seulement au coup que j’ai reçu. J’étais content de mes premières minutes après un long moment sans jouer. J’étais très satisfait aussi parce qu’on a gagné. C’était un match difficile mais à la fin avec le résultat, j’étais très content de pouvoir commencer avec une victoire !“