Rafinha : “Nous savions qu’il s’agissait d’un match très important ce soir”

Rafinha a joué le dernier quart d’heure de la victoire contre l’Istanbul Basaksehir (0-2) en remplaçant Angel Di Maria. Le milieu de terrain brésilien a expliqué que le plus important pour son équipe était de l’emporter ce soir après la défaite inaugurale contre Manchester United. “Nous savions qu’il s’agissait d’un match très important ce soir. On avait besoin de repartir avec ces trois points, d’abord pour la confiance de l’équipe et aussi pour renouer avec la victoire dans cette phase de groupes, assure Rafinha pour PSG TV. C’était un match difficile contre une grande équipe qui sait jouer au ballon, c’est pour ça que ces trois points sont très importants.“