Rafinha se dit prêt à jouer contre Nîmes (LP)

Demain (21 heures, Téléfoot), le PSG se déplace à Nîmes dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Thomas Tuchel va devoir se passer de pas moins de 10 joueurs. Son milieu de terrain sera fortement impacté (Danilo, Verratti, Herrera absents) et le coach allemand pourrait offrir sa première titularisation à Rafinha (27 ans), arrivé dans les dernières heures du mercato estival. Et comme le rapporte le Parisien, Rafinha se dit prêt à jouer si son coach fait appel à lui. L’international brésilien s’est d’ailleurs déjà bien intégré à l’effectif du PSG. Le fait qu’il parle espagnol est l’une des raisons, puisque c’est la langue phare au Camp des Loges. Les entraînements similaires à Paris et au Barça ont également permis à Rafinha de s’intégrer au plus vite. Il compte également rapidement prendre des cours de français indique le quotidien francilien. Rafinha connaît également très bien deux de ses nouveaux coéquipiers, Neymar et Mauro Icardi. L’Argentin (27 ans) et Rafinha “ont fait les 400 coups ensemble au centre de formation du Barça entre 2008 et 2011“, conclut le Parisien.