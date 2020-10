Remili : “Il ne faut pas attendre les matches à enjeux pour être à son maximum”

Ce dimanche, la section handball du Paris Saint-Germain était censée disputer la 6e journée de Lidl Starligue face à Tremblay-en-France. Problème, les nombreux cas de Covid19 au sein de l’effectif tremblaysien fait que cette rencontre a été reportée. Nadim Remili, en l’absence de match ce dimanche, s’est donc exprimé, pour le site officiel rouge et bleu, sur le début de saison parfait des Parisiens en championnat (5 succès en autant de matches) et le niveau de la Lidl Starligue dans son ensemble.

Pour l’heure, le club parisien fait un début tonitruant en Lidl Starligue avec 100% de succès. Un démarrage qui satisfait, forcément, Nedim Remili, même s’il se montre particulièrement perfectionniste : “On n’est jamais vraiment satisfait, puisqu’on peut toujours faire mieux ! Je suis content, car nous sommes allés chercher de belles victoires. Notre différence de buts est énorme (+51). Il faut respecter l’adversaire. Si on peut gagner avec plus de 15 buts d’écart, il faut le faire ! Peu importe qui est sur le terrain. Cependant, je pense que nous pouvons encore mieux jouer ! Il ne faut pas attendre les matchs à enjeux pour être à son maximum. Il y a énormément de bon, mais on peut mieux faire. Tout le monde peut faire déjouer n’importe qui. On l’a vu sur les cinq premières journées… Ça sera le cas toute la saison !”

Dans un second temps, Nedim Remili s’est exprimé plus à propos sur le niveau concret de la Lidl Starligue, un championnat qu’il juge énervant : “Ce championnat est énervant (rires). En tant que français, c’est une fierté de le voir s’améliorer chaque année ! Beaucoup de grands joueurs étrangers veulent le rejoindre car ils savent qu’il y a beaucoup d’intensité et de combativité. Mais pour nous, c’est plus compliqué (rires). C’est difficile de jouer à l’extérieur, face à des équipes qui se donnent à fond. J’espère que ça va continuer encore de nombreuses années !”