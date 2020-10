Rendez-vous – Conférence de presse de Tuchel et Florenzi à 12h30, la liste de Deschamps à 14h

Cette journée du 1er octobre sera rythmée. A partir de 12h30, Thomas Tuchel et Alessandro Florenzi seront en conférence de presse en cette veille de match au Parc des Princes contre le Angers SCO. Une double prise de parole à suivre ici. A 14 heures, Didier Deschamps donnera la liste (certainement élargie) des joueurs convoqués en équipe de France pour les trois matches de Ligue des nations qui seront disputés en une semaine face à l’Ukraine, au Portugal et à la Croatie les 7, 11 et 14 octobre. A partir de 17 heures, il sera question de tirage au sort des groupes en Ligue des champions (RMC Sport et Téléfoot). Le tirage au sort débutera véritablement à 17h27 précisément