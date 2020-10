Rendez-vous : Conférence de presse de Tuchel et Herrera à 15h

Demain à 21h (RMC Sport 1 / Téléfoot), le PSG accueille – au Parc des Princes – Manchester United pour le compte de la 1ère journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Et à la veille de ce match, Thomas Tuchel et Ander Herrera se présenteront en conférence de presse d’avant-match. L’occasion pour l’entraîneur parisien de faire un point sur le groupe des Rouge et Bleu. Ce point presse est à suivre ici en live à partir de 15h.