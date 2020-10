Résultats des internationales parisiennes

Après le succès face à Soyaux dans le cadre 6e journée de la D1 Arkema, plusieurs Parisiennes ont retrouvé leurs sélections nationales respectives. Certaines ont joué ces dernières heures, petit récapitulatif des résultats internationaux des joueuses du PSG.

France / Macédoine du Nord

L’équipe de France affrontait la Macédoine du Nord dans le cadre des qualifications à l’Euro 2022. Après un très large succès au match aller (0-7), les joueuses de Corinne Diacre se sont une nouvelle fois amusées face aux Macédoniennes avec un très large succès (11-0). Kadidiatou Diani et Grace Geyoro ont participé au festival des Françaises avec un but pour l’attaquante et un doublé pour la milieu de terrain. Les deux joueuses étaient titulaires, Diani a été remplacé à la 59e minute alors que Geyoro a joué l’intégralité du match. Perle Morroni et Marie-Antoinette Katoto sont entrées en jeu.

Le XI de la France : Peyraud-Magnin – De Almeida, Tounkara, E. Cascarino, Karchaoui (Morroni, 59e) – Geyoro, Bilbault (Dali, 68e), Asseyi (Katoto, 68e) – Diani (D. Cascarino, 59e), Le Sommer (c) – Gauvin (Jean-François, 79e)

Espagne / République Tchèque

L’Espagne d’Irene Paredes jouait également un match de qualification à l’Euro 2022 avec la réception de la République Tchèque. Les coéquipières de Paredes, capitaine et qui a joué tout le match, se sont largement imposées à domicile face aux Tchèques (4-0). Les buts ont été inscrits par Esther (1re), Guijarro (25e), Bonmati (34e) et Alexia (53e). Avec cette victoire, l’Espagne conforte sa place de leader.

Pologne / Azerbaïdjan

Dans le même groupe que l’Espagne, la Pologne recevait l’Azerbaïdjan dans le cadre des qualifications à l’Euro 2022. Les Polonaises se sont largement imposées (3-0) grâce à des buts de Mesjasz (41e) et Zawistowska (47e, 65e). Paulina Dudek était titulaire et a joué l’intégralité de la rencontre. À noter la présence dans les buts polonais de l’ancienne parisienne Katarzyna Kiedrzynek. Avec cette victoire, la Pologne reste deuxième avec deux points de retard sur l’Espagne.