Revue de presse PSG : Dijon, Tuchel, Leonardo, notes…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 25 octobre 2020, lendemain de victoire 4-0 contre Dijon au Parc des Princes dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1 (doublés de Kean et Mbappé), et trois jours avant le match de Champions League à Istanbul… le choix par Thomas Tuchel des placements de Danilo Pereira en défense et de Marquinhos au milieu de terrain. C’était inévitable.

“Thomas Tuchel est coquin, écrit le JDD. Le milieu qu’il a réclamé tout l’été – jusqu’à exaspérer Leonardo – a enfin débuté. En défense centrale… Un positionnement d’autant moins attendu pour Danilo que Marquinhos, lui, a joué au milieu. Une question de pressing, a justifié le technicien.” Le PSG cartonne et “Tuchel étonne”, commente Le Parisien. Car l’Allemand “a surpris avec une composition d’équipe baroque, comme un message à l’adresse de Leonardo. […] Il a aligné Danilo avec Diallo, un duo qui n’a aucun avenir dans les gros matchs et il a fait tout ça le soir où Marquinhos était disponible, histoire de montrer qu’il valait sans doute mieux recruter Rüdiger. Tuchel a pris cette décision en prenant le risque de titulariser un joueur à court de forme, revenu la semaine dernière de la sélection avec une lésion aux ischio-jambiers. Samedi soir, Marquinhos n’a pu aller au bout de certains sprints, soit par précaution soit par incapacité et dans les deux cas, c’est un problème. Bref, pour aller au bout de ses idées et s’opposer à un seul homme, Tuchel a joué avec le feu. Paris est en tête mais la coulisse continue de gronder. Pas sûr que ce soit bon dans la durée pour le club comme pour l’équipe.”

En outre, Julian Draxler est sorti sur blessure avant l’heure de jeu en se tenant l’arrière de la cuisse. “L’Allemand va retrouver l’infirmerie et les médecins, sans doute les partenaires qu’il voit le plus depuis quelques mois au PSG”, plaisante Le Parisien.

Les notes des joueurs du PSG dans Le Parisien : Rico (6) – Dagba (5) – Danilo (5) – Diallo (5.5) – Bakker (5,5) – Rafinha (6) – Marquinhos (4) – Draxler (6) – Neymar (7) – Sarabia (4.5) – Kean (6.5)

Les notes des joueurs du PSG dans L'Equipe : Rico (6) – Dagba (5) – Danilo (5) – Diallo (6) – Bakker (7) – Rafinha (5) – Marquinhos (5) – Draxler (6) – Neymar (7) – Sarabia (6) – Kean (7)

“L’entraîneur du PSG souhaitait à tout prix un défenseur central cet été ? Il l’a trouvé avec Danilo Pereira, le milieu que Leonardo a recruté”, lit-on dans L’Equipe. “Cela ressemble à la 2e, ou à la 3e, voire la 4e vague de tension entre Tuchel et Leonardo. […] Hier, c’était la première fois que Tuchel replaçait Marquinhos en sentinelle et, s’il a beaucoup couru, il n’a pas non plus été magistral, se faisant notamment transpercer par Dina-Ebimbe (20e) et n’ayant pas une influence démesurée dans le pressing. Danilo n’avait pas été meilleur mardi ? C’est vrai. Mais il n’a pas non plus été très rassurant hier, en défense centrale. L’international portugais a déjà évolué à ce poste mais cela remonte à son année à Roda JC (2012-2013), aux Pays-Bas, alors qu’avec Porto il n’y a dépanné que très épisodiquement. […] Danilo a paru parfois emprunté et a éprouvé des difficultés à se retourner. Face à un adversaire plus sérieux, il peut difficilement constituer une solution à ce poste. Alors pourquoi l’y avoir installé ? Ce choix de l’entraîneur apparaît au moins autant politique que sportif. Il peut être interprété comme une volonté de multiplier les essais ou comme un souci de rappeler que c’est lui qui compose l’équipe.”