Revue de presse PSG : Kean, Danilo Pereira, Kalimuendo, Leonardo

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 5 octobre 2020, dernier jour du mercato. Hier le club de la capitale a signé en prêt Moise Kean, l’attaquant italien de 20 ans sous contrat avec Everton. Le milieu de terrain du FC Porto Danilo Pereira (29 ans) doit suivre aujourd’hui. Il a effectué sa visite médicale hier en début d’après-midi, il doit maintenant être officialisé, il s’agit d’un prêt avec une option d’achat estimée à 20M€ (+5M€ de bonus).

“De quoi rassurer un peu Tuchel qui trépignait d’impatience”, commente Le Parisien qui ajoute : “Deux arrivées bienvenues sur le plan sportif qui ne font pas oublier que Leo a pour l’instant échoué dans son objectif de ventes. Il a prêté Areola à Aston Villa et cédé Loïc Mbe Soh à Nottingham Forest pour quelque 5M€. Un joli coup, mais une goutte d’eau dans l’océan. Il lui reste jusqu’à ce soir minuit pour équilibrer un peu les comptes. Sauf surprise, l’opération est donc reportée au prochain mercato. Car le PSG doit vendre pour équilibrer ses comptes et rester dans les clous du fair-play financier. Mais la direction risque d’être confrontée dans trois mois au même problème qu’en ce début d’automne : les joueurs se plaisent à Paris, où ils jouissent d’un confortable contrat. Ils n’ont pas dans l’idée d’y renoncer, ni de baisser leur train de vie. […] Les départs libres de Silva, Meunier et Cavani ont considérablement allégé la masse salariale, permettant la succession de prêts payants. L’accession en finale de la Ligue des champions a donné également plus de marges mais n’a accordé aucune folie alors qu’au printemps le PSG a déboursé 58M€ pour l’achat d’Icardi.“

L’Equipe voit dans ces recrutements “un pari” avec Moise Kean et une “valeur sûre” avec Danilo Pereira. Deux signatures sorties “du chapeau de Leo”. Le PSG “pistait prioritairement un milieu de terrain défensif pour densifier son entrejeu. Avec Danilo Pereira, capitaine du FC Porto, il est indéniable qu’il se renforce dans ce secteur de jeu.” Avec son “grand gabarit (1,88 m) il va apporter de l’impact au milieu parisien, qui en manquait depuis la retraite de Motta. […] En le recrutant, Leonardo réalise un joli coup. […] En débarquant dans la capitale, l’international lusitanien (39 sélections) postule à une place de titulaire. Ce ne sera pas le cas de Moise Kean. Le jeune international italien (5 sélections) sort d’une saison ratée à Everton, qui faisait suite à une fin d’aventure difficile à la Juventus, son club formateur. Attaquant de couloir plus que buteur, il va peiner à gagner du temps de jeu à Paris face au Neymar, Di Maria, Sarabia, Draxler ou même Mbappé. Son arrivée s’apparente clairement à un pari. Son agent, Mino Raiola, est proche de Leonardo et a dû trouver des arguments pour vanter les mérites de son poulain. Il ne devrait pas y avoir de nouvelles recrues d’ici ce soir minuit pour le PSG. En revanche, un départ est dans les tuyaux, celui de Kalimuendo en prêt à Lens. Il va rester une dizaine d’heures à Leo» pour réaliser une vente et engranger quelques millions d’euros, sur la soixantaine nécessaire pour améliorer les comptes du club cette saison, même s’il paraît peu probable qu’il y parvienne.“

Prochain adversaire européen du PSG, Manchester United a connu une large défaite face à Tottenham (1-6). Le total de buts encaissés est de 11 en trois journées. “Bien sûr, Tottenham s’appuie sur une attaque impressionnante, mais cela ne suffit pas pour expliquer les errances de Manchester United“, juge L’Equipe. “Si l’arrivée de Cavani ressemble à un bon coup pour MU, c’est en défense que le club aurait été inspiré de se renforcer même si, depuis quatre ans, toutes ses recrues en charnière paraissent des fours : environ 90 M€ pour Maguire en 2019, 35 M€ pour Lindelöf en 2017, 37,5 M€ pour Bailly en 2016, soit plus de 160 M€ sur trois défenseurs centraux qui n’ont pas le niveau de la Ligue des champions. Normalement, si personne ne vient renforcer ce secteur d’ici à ce soir, minuit, Neymar et Mbappé devraient se régaler le 20 octobre, lors de la première journée de C1.”