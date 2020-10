Revue de presse PSG : Manchester United, Paredes, Mbappé, Diallo

Vu et lu dans la presse hexagonale au sujet du PSG ce dimanche 18 octobre 2020, 48 heures avant la réception de Manchester United pour la J1 de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Le Parisien se souvient que le 6 mars 2019, le PSG était éliminé en 8e de finale de la compétition par les Red Devils. “Entre ces deux dates, bien des choses ont changé au sein du club parisien décidément à part, lit-on. Surtout, il a chassé de son décor intime les démons de Manchester United, qui revient ce mardi sur les lieux de son forfait. Paris ne craint enfin plus rien.” Le journal sportif se demande également si Kylian Mbappé est “increvable ou imprudent” après avoir disputé 84 minutes à Nîmes vendredi (3e match en 6 jours). Autrement dit : “son amour du jeu ne l’a-t-il pas aussi un peu fait basculer dans l’amour du risque ?” Et cette réponse : “Dans les périodes d’accumulation de matches, les joueurs les plus sujets aux blessures musculaires sont souvent les sprinteurs, les gars explosifs qui répètent les courses rapides, avertit un expert de la préparation physique. C’est le cas aussi des dribbleurs que la fatigue peut rendre moins vigilant sur les appuis et donc sujet à des entorses.“

Du côté de L’Equipe on explique que si Marquinhos victime petite lésion à l’adducteur droit déclare forfait pour le match mardi contre Manchester United, Abdou Diallo se tient prêt (Kehrer est forfait). “Une nouvelle évaluation sera faite aujourd’hui sur l’état de santé du Brésilien“, écrit le journal sportif. “Ce défi pourrait compter dans la suite de la saison d’Abdou Diallo. Il aura face à lui Rashford, Bruno Fernandes ou Martial. […] En cette saison perturbée par le Covid et l’enchaînement des matches dans un laps de temps réduit, il aura davantage son mot à dire. Peut-être dès mardi.”

“C’était prévisible. C’est désormais une certitude. Leandro Paredes ne participera pas au match”, observe L’Equipe. “Il souffre d’une lésion à la cuisse droite. D’autres éléments sont forfait (Kehrer, Icardi) ou incertains pour après-demain (Marquinhos, Draxler, Danilo Pereira, Bakker ou Verratti). Un nouveau bilan de leur état de santé sera fait aujourd’hui.” Enfin, Manchester United, “grâce à une fin de match canon” contre Newcastle (1-4), “a repris une dose de confiance avant d’affronter le PSG. […] MU se réjouit d’entamer la Ligue des champions à l’extérieur, plus précisément au Parc des Princes, mardi. Car outre l’excellent souvenir qu’en ont les Red Devils, ils ont gagné leurs quatre matches en voyage cette saison.”