Revue de presse PSG : Mbappé, Fifa 21, Mediapro, Ligue 1…

Vu et lu au sujet du PSG ce jeudi 8 octobre 2020 dans la presse hexagonale.

Le Parisien explique comment Kylian Mbappé est devenu l’icône de Fifa 21. D’ailleurs, l’attaquant du PSG possède son jeu depuis plus d’une semaine. “Comme dévoilé sur Instagram, il a reçu à domicile un coffret collector, contenant l’édition la plus complète, privilège accordé logiquement à ce nouvel ambassadeur. Pour cette saison, la figure Mbappé se décline en trois éditions. […] Depuis plus d’un an, le choix de Mbappé était une évidence dans les bureaux de la marque américaine. Le contrat liant les deux parties rapporte plusieurs millions d’euros à la star du PSG, même si le montant exact reste secret et difficile à estimer. Le coup est à plusieurs bandes. Sur la couverture, Mbappé est surtout illustré avec le maillot du PSG, dont l’équipementier est Nike, aussi sponsor du champion du monde français et associé à EA Sports. […] Avec 25 millions de joueurs dans le monde pour l’édition Fifa 20, EA Sports offre à Mbappé une nouvelle surexposition. Mais son nouveau statut ne lui donne pas pour autant le privilège d’être le meilleur joueur du jeu. Avec une note globale de 90 sur 100, il reste devancé par son coéquipier Neymar (91), Cristiano Ronaldo (92) ou Lionel Messi (93). Voilà encore un défi pour le finaliste de la dernière Ligue des champions.”

Le football français tremble, la nouvelle peut être fâcheuse pour le PSG, Mediapro a du retard sur son échéance du 6 octobre (172M€). Jaume Roures, le patron du principal diffuseur de la Ligue 1 (via Téléfoot), veut renégocier les droits télé pour cette saison 2020/21. Il le dit dans L’Equipe. L’économie du football vacille en cette période de crise sanitaire et économique.