Revue de presse PSG : Mbappé, Gueye, vestiaire, infirmerie…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 22 octobre 2020, surlendemain de défaite contre Manchester United (1-2) en J1 de la Ligue des champions.

Et elle serait liée à des doutes au sein même du vestiaire… “Au-delà de la défaite, l’attitude des Parisiens, mardi, témoigne d’un climat en interne qui interroge“, observe L’Equipe. “Les Parisiens ont manqué autant d’intensité que d’idées, ils ont été dominés dans les duels, ils ont semblé compter leurs efforts. Loin de leur dévouement et de leur solidarité collective lors du Final 8. Tuchel a pointé « l’état d’esprit » de ses troupes. […] Avant que le mercato n’arrive à son terme (le 5 octobre), une poignée de cadres, parmi lesquels Marquinhos, Neymar et Mbappé, ont sollicité une réunion avec Leonardo. À cette occasion, ils ont fait savoir l’inquiétude du groupe face à l’appauvrissement manifeste de l’effectif. […] Depuis Leonardo est parvenu à boucler plusieurs renforts. Vu l’état des finances, une performance, selon certains joueurs, qui s’en contentent. D’autres continuent de regretter un recrutement au rabais. […] Mardi, à la mi-temps, le vestiaire était très calme. Alors que Paris était mené, il n’y a pas vraiment eu de mouvement de révolte. […] Les joueurs sentent bien que le sable est mouvant sous le banc de leur coach, qui n’a pas été associé au recrutement de l’été et simplement informé une fois les différents dossiers finalisés. Ce n’était peut-être pas le meilleur moyen de prolonger la dynamique du Final 8 et Tuchel n’est pas le seul à redouter une saison plus compliquée que prévu.”

Idrissa Gueye (31 ans), sorti à la mi-temps du PSG-Manchester United sur blessure (ischio-jambiers), doit passer des examens aujourd’hui ou demain. Mais selon le journal sportif, son entourage se montre plutôt confiant. Gana Gueye “espère être de retour pour le déplacement à Nantes, dans 9 jours, et rêve même secrètement de raccourcir les délais”, peut-on lire. “En attendant, cette absence s’ajoute à celles de Verratti (quadriceps), de Paredes (ischios), d’Icardi (genou), de Bernat (genou) et de Kehrer (ischios). Le défenseur allemand ne semble cependant plus très loin d’un retour alors que Marquinhos (adducteurs) et Draxler (ischios), sur le banc mardi soir mais préservés, devraient être en mesure de reprendre samedi, contre Dijon. Hier, les Parisiens ont participé au workshop annuel, la traditionnelle journée de rencontres avec les partenaires du club. Ils reprendront l’entraînement aujourd’hui.“

Selon Le Parisien, Thomas Tuchel “a eu confirmation, comme il le craignait la veille, qu’il devrait aussi se passer des services de Gana Gueye durant plusieurs semaines.” En revanche les nouvelles seraient plutôt bonnes pour Mauro Icardi : “le strapping qui enveloppe son articulation lui permet de courir avec ses partenaires. Il pourrait vite réintégrer le groupe, tout comme Kehrer. En revanche, Verratti restera éloigné des terrains trois semaines en raison de sa lésion au grand fémoral quadriceps droit.”

Sinon, outre les 4 erreurs de Thomas Tuchel lors du PSG-Manchester United (voir ici), Le Parisien estime que Kylian Mbappé (six matches sans marquer en C1) “s’affaiblit contre les forts” mais qu’il dispose de circonstances atténuantes : “Il revenait de blessure pendant le Final 8 et sort de cinq rencontres d’affilée disputées dans la foulée de son infection par le Covid.” Mais “avec la Ligue des champions qui revient dès la semaine prochaine à Istanbul, le très pressé Mbappé aura au moins l’occasion de mettre rapidement un terme à son inhabituel mutisme.”