Revue de presse PSG : Mbappé, Leonardo, Tuchel, Draxler, infirmerie…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 26 octobre 2020, avant-veille de match de Champions League à Istanbul contre Basaksehir : le forfait de Julian Draxler (ischio-jambiers de la cuisse gauche), possiblement indisponible deux à trois semaines. L’international allemand s’ajoute à la liste des absents sur laquelle on trouve Juan Bernat (genou), Mauro Icardi (genou), Marco Verratti (cuisse) et probablement Leandro Paredes (ischio-jambiers) et Thilo Kehrer (adducteurs), “même si le retour de ces deux derniers éléments ne paraît plus si lointain”, rapporte L’Equipe. Angel Di Maria et Layvin Kurzawa seront disponibles pour ce match européen. Préservé samedi, Presnel Kimpembe va retrouver le onze de départ. Thomas Tuchel “pourrait remplacer Danilo Pereira par le défenseur français tout en maintenant Marquinhos au milieu s’il considère le Brésilien plus performant que le Portugais dans ce registre. Alessandro Florenzi, lui aussi resté sur le banc samedi, fera également son retour au poste de latéral droit.”

Dans le quotidien sportif, on lit que Leonardo, le directeur sportif du PSG, “a encore rencontré le clan Mbappé la semaine passée mais qu’il bute toujours pour prolonger son contrat, sa priorité du moment. […] Les avancées n’ont pas été significatives. Pour le moment, il n’est même pas question de conditions salariales et c’est peut-être là où se niche le principal écueil du PSG. Avant de parler gros sous, l’entourage du Français souhaite y voir plus clair sur le projet du club. […] Prolonger le contrat – qui s’achève en 2022 –, pourquoi pas, mais il s’agit aussi de savoir avec quels joueurs autour et quel entraîneur aux commandes. Le clan Mbappé est un peu échaudé par le dernier mercato. Au regard de la conjoncture économique, personne au PSG n’est capable d’offrir des garanties. Malgré tout, les représentants de l’attaquant, essentiellement ses parents, refusent de fermer la porte à Paris et maintiennent qu’une prolongation de contrat n’est pas écartée. Il semble néanmoins que ce ne soit pas une tendance forte, alors que le Real Madrid et Liverpool aiguisent leurs armes et soignent leurs arguments. […] Preuve de son sens des priorités, Leonardo n’a toujours pas rencontré les représentants de Neymar depuis la reprise du football pour prolonger son compatriote, dont le contrat s’achève aussi en 2022. Il s’agit pourtant d’un autre dossier sensible.”

“A quoi joue Tuchel ?” se demande Le Parisien suite à son choix de faire évoluer Danilo Pereira en défense centrale et Marquinhos au milieu de terrain face à Dijon. “N’aurait-il pas, surtout, envoyé un message à son directeur sportif ? Histoire de lui rappeler, à sa manière, qu’il aurait préféré voir un défenseur central rejoindre Paris durant le mercato ? “Je crois tout à fait plausible la théorie du test, désamorce d’abord Polo Breitner, spécialiste du foot allemand sur RMC. Ce n’est pas idiot de faire descendre Danilo, ce n’est pas comme s’il l’avait fait avec Verratti ou Draxler.” Mais l’auteur de « l’Enigme Tuchel » n’écarte pas une motivation plus insidieuse. “Il peut aussi avoir fait ce choix, non pas pour emmerder sa direction, mais pour dire, c’est moi le boss, c’est moi qui fait l’équipe, convient-il. A Dortmund par exemple, sa direction avait validé l’arrivée du jeune attaquant suédois, Alexander Isak. Lui ne le connaissait pas, il ne l’a jamais fait jouer.” Danilo sera-t-il logé à la même enseigne ?”