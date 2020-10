Revue de presse PSG : MU, Tuchel, arbitrage, notes…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 21 octobre 2020, lendemain de piteuse défaite 1-2 au Parc des Princes contre Manchester United en J1 de la phase de groupes de l’UEFA Champions League.

Le PSG “finaliste sortant de la Ligue des champions, a revécu mardi une soirée noire contre Manchester United, qui s’est imposé grâce à Marcus Rashford, à nouveau décisif en toute fin de match (2-1). Cette défaite place les Parisiens dans une position inconfortable avant deux déplacements en deux semaines, chez les Turcs de Basaksehir et en Allemagne, chez le RB Leipzig”, observe l’AFP. “Le désordre provoqué par la défaite devrait être important. Tuchel, déjà fragilisé en raison de ses relations fraîches avec Leonardo, n’a pas trouvé de solution. Paris a joué sans étincelle. […] Pire, l’équipe de Tuchel a semblé jouer comme la caricature d’elle-même, en quête d’un exploit personnel pour colmater ses failles collectives. […] Les absences de Verratti et de Marquinhos, finalement sur le banc malgré son retour dans le groupe, ont trop pesé, en attaque dans la construction comme en défense.“

Le PSG “a suscité parfois des sentiments exagérés par des entames merveilleuses en C 1, collant des fessées au Bayern ou au Real Madrid (3-0 chaque fois). Cette fois, c’est assez nul et même carrément raté, jusqu’à se créer des maux de tête et rendre la position de Tuchel rapidement inconfortable“, commente Le Parisien. “Ce n’est pas comme si l’entraîneur était le meilleur ami de Leonardo, maintenant que leur conflit est sur la place publique. Attention quand même dans un groupe où il y a aussi Leipzig, pas un pimpin de la C1. Cette équipe possède encore trop de manques, pas assez de jeu et des absences insurmontables (Marquinhos, Verratti, Bernat) pour espérer épater la galerie, au moins l’Europe. […] C’est quand même ballot d’en être là, trois ans après la réunion de Neymar et Mbappé et de ne pas vraiment savoir comment les faire jouer ensemble alors qu’on les sait totalement complices. Ce n’est vraiment pas la soirée que l’on voulait voir pour une fois qu’on avait le droit de veiller après 21 heures.”

Les notes du Parisien pour les joueurs du PSG : Navas (7) Florenzi (3) Diallo (4) Kimpembe (4) Kurzawa (5.5) Gueye (3) Danilo (4) Herrera (4) Di Maria (3) Mbappé (4) Neymar (3,5) Kean (4)

Les notes de L'Equipe pour les joueurs du PSG : Navas (7) Florenzi (3) Diallo (4) Kimpembe (5) Kurzawa (6) Gueye (3) Danilo (4) Herrera (4) Di Maria (4) Mbappé (4) Neymar (4) Kean (5)

“Ce nouveau succès de Manchester au Parc relève d’une certaine logique, tant le PSG fut trop souvent déséquilibré hier, sujet à de nombreuses situations de un-contre-un défensivement et trop peu inspiré offensivement”, écrit L’Equipe. “Il n’a pas non plus été particulièrement aidé par l’arbitrage de M. Lahoz, dont l’indulgence a paru bien déséquilibrée, elle aussi. Si la faute de Diallo sur Martial est sanctionnable d’un penalty, quand bien même l’attaquant mancunien semble déjà plonger avant le contact, faire retirer le penalty manqué de Bruno Fernandes, parce que Navas s’était avancé de quelques brindilles, a pu paraître abusif. Le milieu portugais ne s’est pas raté une seconde fois. Le strict respect de la règle, direz-vous ? Il aurait également valu alors sur la poussée de Tuanzebe dans le dos de Mbappé, qui n’avait rien à voir avec un duel épaule contre épaule dans la surface (34e). Mais résumer la défaite parisienne à ces deux décisions serait un brin réducteur. Le PSG n’a pas été à la hauteur de ce premier rendez-vous. Tuchel eut beau rectifier son schéma tactique à la mi-temps, son 4-3-3 avec Mbappé seul en pointe est une faillite totale. Verratti aurait fait du bien Cette absence de plan B pose question, quand même.”