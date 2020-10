Revue de presse PSG : Nantes, Kean, Neymar, Tuchel, Kehrer, Sarabia

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 31 octobre 2020, jour de match à Nantes (à 21 h, en direct sur Canal Plus) comptant pour la neuvième journée de Ligue 1. Pour rappel Angel Di Maria est suspendu (4e match sur 4 en L1), Juan Bernat, Neymar, Julian Draxler, Marco Verratti, Leandro Paredes et Mauro Icardi sont forfait.

“Après un début de saison loin d’être à la hauteur, marqué par une série de quatre défaites et un nul en cinq rencontres, le FC Nantes (15e) a finalement redressé la barre lors de son dernier match, face à Brest (3-1), explique l’AFP. Mais le leader parisien se profile à la Beaujoire, ce samedi, et confirmer la relance ne sera pas facile. Néanmoins, un espoir demeure pour les Nantais : Paris se présentera sur la pelouse nantaise avec plusieurs absents. […] Le PSG n’a certes encaissé que trois buts en Ligue 1, mais l’impression encore donnée en Ligue des champions, mercredi, contre Basaksehir n’est pas totalement rassurante. Paris concède en effet beaucoup d’occasions, avec déjà 31 tirs subis en deux matchs de C1 (dont dix cadrés), soit presque deux fois plus qu’au même moment la saison dernière (17, dont 1 cadré), selon les données de l’UEFA. De quoi laisser entrevoir des ouvertures à un FC Nantes qui cherche désespérément à remonter au classement ?”

L’entraîneur du PSG Thomas Tuchel “devrait opérer une rotation importante ce samedi entre deux matches de Ligue des champions”, prévient Le Parisien. “La paire d’attaquants Kean-Mbappé pourrait être reconduite tandis que Rafinha devrait faire son retour dans le onze. Quant à Marquinhos et Danilo, ils pourraient se reposer au coup d’envoi pour laisser place à Herrera et Diallo.

Ce soir le PSG misera encore certainement sur Moise Kean (20 ans) auteur de deux doublés en deux matches. “En perdition la saison passée à Everton, il apparaît transformé à Paris”, commente Le Parisien. “Le pari de Leonardo qui a négocié avec Everton ce prêt sans option d’achat se révèle donc payant.” L’Equipe se penche aussi sur l’attaquant italien : “Couvé par une mère attentive, a grandi dans la ville piémontaise d’Asti où, sûr de son destin, il rêvait de devenir le nouveau Balotelli.“

Neymar, blessé à la cuisse gauche, ne jouera pas avec le PSG avant le match à Monaco, le 20 novembre. “Pablo Sarabia devrait le suppléer comme souvent”, commente L’Equipe sur le sujet. “Mais le milieu offensif polyvalent n’est pas dans une bonne période. Il connaît le premier gros creux dans sa carrière parisienne, qui dure depuis la fin du premier confinement. Cette période lui a cassé les pattes. Le « Supersub » avec 14 buts et 8 passes décisives en 40 matches, doit rebondir. Tuchel va certainement lui en donner l’occasion à Nantes.” L’entraîneur du PSG alignera probablement aussi Thilo Kehrer, de retour dans une défense remaniée. “Absent depuis mi-septembre à la suite d’une blessure aux adducteurs, le défenseur polyvalent sera vraisemblablement de retour à Nantes dès le coup d’envoi. Mais à quel poste ?” demande le journal sportif. “Ce soir, plusieurs joueurs pourraient souffler : sur le banc pour Marquinhos, Danilo Pereira et Kurzawa ; à la maison pour Florenzi, qui n’est pas dans le groupe. Rafinha, lui, sera probablement titulaire au milieu.”