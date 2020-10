Revue de presse PSG : Neymar, Alvaro, tirage de la Champions League

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 1er octobre 2020, lendemain de commission de discipline de la LFP et jour de tirage de la phase de groupes de l’UEFA Champions League.

Pas d’éléments suffisamment probants, pas de sanction pour Neymar ou Alvaro Gonzalez. C’est aussi simple que cela. “Lors d’une conférence téléphonique, Sébastien Deneux a insisté sur les “doutes” nés de la fiabilité des techniques d’expertise labiale, affirmant que les conclusions étaient “trop aléatoires et ne constituaient pas un élément suffisamment tangible” pour sanctionner les joueurs. “Les décisions sont toujours commentées, et celle-ci le sera aussi. Mais il n’y a pas de craintes, c’est plus sérieux de s’être donné tous les moyens pour faire la lumière sur cela”, a-t-il ajouté, rapporte l’AFP. Ces décisions viennent mettre un terme à plusieurs semaines de joutes médiatiques. La décision de la commission clôt un dossier ouvert depuis deux semaines, avec trois vagues de sanctions.” Résultat final : 14 matches de suspension pour le PSG, 4 pour l’OM…

“Tout ça pour ça !” lance L’Equipe qui précise que “les dirigeants parisiens ont accueilli avec déception hier soir le jugement. Le service juridique du PSG dirigé par Grégory Durand avait effectué un travail important pour tenter de prouver que Neymar avait bien été insulté en des termes racistes. […] Une absence de sanction à l’encontre d’Alvaro incomprise dans l’entourage du Brésilien. […] Mais après un début de saison marqué par une absence liée au coronavirus, Neymar pourra donc préparer dans de bonnes conditions. […] En revanche le soulagement a gagné l’état-major de l’OM hier soir. […] Alvaro a commenté la décision : “Ce mauvais rêve est, en partie, récompensé par une peine plus que méritée. Je n’ai jamais été et ne serai jamais une personne raciste. Merci beaucoup à l’OM pour la confiance et la fidélité. Rendez-vous sur la pelouse ! ”

“Tout ça pour ça”, réagit également Le Parisien. “Le doute l’a emporté et comme dans la vraie vie, celle où les sombres histoires finissent au tribunal, il a profité aux accusés“, commente Dominique Séverac. La commission “a préféré ne pas se créer un nouveau problème, quitte à passer pour un aréopage qui ferme les yeux sur cette pratique vieille comme le football mais néanmoins insupportable. Il n’y avait sans doute pas de bonnes décisions, elle a choisi celle qui lui offre le moins de maux de tête à l’avenir.“

L’Olympique de Marseille “s’est lui satisfait de la décision rendue par la commission de discipline”, observe La Marseillaise. “Le club phocéen a tenu à rappeler “qu’Alvaro n’est pas raciste, toute accusation portée à son encontre sur ce sujet est infondée” et que “l’OM est et restera le club de l’antiracisme , combat qu’il mène avec ses supporters depuis toujours”. 17 jours de suspicions et de tractations, l’affaire Alvaro-Neymar semble enfin terminée.”

Ce jeudi aura lieu le tirage de la phase de groupes de l’UEFA Champions League (à partir de 17 heures). Le Parisien constate en interrogeant des journalistes que le PSG a gagné le respect de l’Europe. Il remarque à la lecture des chapeaux que Paris “a de fortes chances d’hériter d’un grand nom de Premier League ou de Liga.” Puisque le Barça, l’Atlético de Madrid, Chelsea, Manchester City et Manchester United sont dans le chapeau 2. “Au regard de la composition des deux autres chapeaux, le pire tirage pourrait ressembler au suivant : Manchester City, Inter Milan et Mönchengladbach. Le plus abordable : Shakhtar Donetsk, Olympiakos et Ferenc­varos”, juge le journal francilien. Statistiquement, pour le PSG, les adversaires les plus probables sont Barcelone et l’Atlético (environ 15,5 %), à l’inverse du Chakhtior (9,2 %) ou de l’Ajax (8,1 %), relève L’Equipe, pour qui le groupe le plus aisé opposerait le PSG à l’Ajax, Olympiakos et Midtjylland.

Calendrier

1 re journée : 20/21 octobre

journée : 20/21 octobre 2 e journée : 27/28 octobre

journée : 27/28 octobre 3 e journée : 3/4 novembre

journée : 3/4 novembre 4 e journée : 24/25 novembre

journée : 24/25 novembre 5 e journée : 1 er /2 décembre

journée : 1 /2 décembre 6e journée : 8/9 décembre

Chapeau 1

Bayern (GER), vainqueur de l’UEFA Champions League

FC Séville (ESP), vainqueur de l’UEFA Europa League

Real Madrid (ESP)

Liverpool (ENG)

Juventus (ITA)

PSG (FRA)

(FRA) Zenit (RUS)

Porto (POR)

Chapeau 2

Barcelone (ESP) coefficient 128.000

Atlético de Madrid (ESP) 127.000

Manchester City (ENG) 116.000

Manchester United (ENG) 100.000

Shakhtar Donetsk (UKR) 85.000

Dortmund (GER) 85.000

Chelsea (ENG) 83.000

Ajax (NED) 69.500

Chapeau 3

Dynamo Kiev (UKR) 55.000

RB Salzbourg (AUT) 53.500

RB Leipzig (GER) 49.000

Inter (ITA) 44.000

Olympiakos (GRE) 43.000

Lazio (ITA) 41.000

Krasnodar (RUS) 35.500

Atalanta (ITA) 35.500

Chapeau 4