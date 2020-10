Reynet : “On a essayé de tenir le plus possible mais on a pas réussi”

Baptiste Reynet a repoussé l’échéance avec notamment six parades en première mi-temps, mais le portier Nîmois n’a finalement pas pu empêcher les attaquants parisiens de marquer quatre buts ce soir (0-4). L’ancien Toulousain estime que son équipe a tout tenté pour maintenir le score à 1-0 mais…

“On a essayé de tenir le plus possible. On n’a réussi à le faire jusqu’à la 80e minute, c’est dommage. Prendre quatre buts malgré une bonne prestation personnelle ? Oui, c’est toujours rageant et frustrant pour un gardien. On n’aime pas encaisser des buts. Aujourd’hui, j’en prends quatre et ça me reste en travers de la gorge, avoue Reynet au micro de Télefoot avant de complimenter Kylian Mbappé, qui lui a marqué deux buts. On ne peut pas lui enlever son efficacité. On sait que c’est un très grand joueur de classe mondiale et il l’a encore prouvé ce soir.”