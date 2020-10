Riolo estime que l’affaire avec Mediapro peut tourner au “désastre”

C’est une affaire qui fait trembler le football français. En effet, le patron de Mediapro, Jaume Roures, le principal diffuseur de la Ligue 1, a révélé vouloir renégocier à la baisse les droits télé. Cela pourrait impacter directement les clubs français alors qu’une crise économique touche de plein fouet les équipes de Ligue 1. Pour Daniel Riolo, cette affaire peut tourner au “désastre“ et le journaliste voit même les grands clubs français faire une alliance pour se mettre d’accord sur la répartition des nouveaux droits, s’ils devaient être renégociés.

“Ça peut filer au désastre avec un nouvel appel d’offres avec moins d’oseille. (…) Le football français est en panique. Ça peut déboucher sur la réunion de deux-trois clubs qui se disent “je n’en ai plus rien à foutre, on négocie tout seul”, a expliqué Riolo dans l’After sur RMC. Comme ça a existé en Espagne, au Portugal et même en Italie pendant des années. (…) Lyon, avec ce qu’ils sont en train de faire, à un moment c’est une question de survie, juge encore Riolo. Si je suis Aulas, j’appelle Nasser et je lui dis “tiens on va négocier 200 M€ juste pour nos droits et on prend 100 M€ chacun.“