Riolo : “J’ai toujours eu confiance en Presnel Kimpembe”

Ce dimanche soir, l’Équipe de France et le Portugal s’affrontaient dans le cadre de la Ligue des Nations. Une confrontation qui s’est conclue sur un triste score nul et vierge. Du côté des joueurs parisiens, si Kylian Mbappé n’a pas vraiment brillé, Presnel Kimpembe, impérial depuis plusieurs mois maintenant, a, lui, enchaîné avec une prestation de haute volée. Au micro de RMC, Daniel Riolo a dit tout le bien qu’il pensait du titi parisien.

Daniel Riolo, qui explique avoir toujours cru en Presnel Kimpembe, espère que le gaucher s’installera définitivement au sein de la charnière tricolore : “J’ai toujours eu confiance en Presnel Kimpembe. J’ai toujours dit qu’il deviendrait et le taulier du PSG et le taulier de l’Équipe de France, a indiqué Riolo sur les ondes. C’est un très bon joueur, j’aime Presnel Kimpembe. Il avait, auparavant, quelques lacunes en étant l’auteur de boulettes, mais je sentais chez lui de très grosses capacités. Il suffisait juste de visser deux ou trois trucs dans sa tête. Il doit désormais être titulaire en Équipe de France. En plus, il s’associe très bien à Varane.”